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Сегодня, 22:21

Семин считает, что Кварацхелия вполне способен заиграть в «Барселоне»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Ему подойдет любой чемпионат. Потому что его мастерство позволяет ему в любой команде играть на самом высоком уровне. Отличие испанского чемпионата от итальянского в том, что он более атакующий и комбинационный. Там больше техничных игроков. Испанцы сейчас законодатели мод в Европе, на мой взгляд. Они выиграли Евро, у них юношеские команды всегда борются за золото в европейских турнирах. Развитие футбола там самое сильное и прогрессивное.

Что касается уровня конкуренции, то там есть, например, Ольмо или Ямаль. Хвиче ничего не может помешать освоиться там, потому что каждый раз, когда сильный игрок приходит и за него платят большие деньги, ему всегда дается большой шанс для того, чтобы стартовать. У таких игроков большое преимущество, а он уже — топ-игрок», — сказал Семин «СЭ».

Об интересе «Барселоны» к футболисту сообщала La Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, каталонцы уже связались с грузином, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 14 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Александр Абустин

Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
ФК Барселона
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«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 - : -
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 - : -
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 - : -
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 - : -
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 - : -
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
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Вильярреал

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П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

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Алекс Баэна

Вильярреал

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И К Ж
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