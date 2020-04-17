Семеду прекратил переговоры о продлении контракта с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду прекратил переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает Marca.

26-летнего португальского футболиста не устраивает то количество игрового времени, которое он получает в составе сине-гранатовых. Вместе с тем действующее соглашение Семеду действительно до лета 2022 года, поэтому «Барселона» пока не намерена расставаться с футболистом.

26-летний экс-игрок «Бенфики» в нынешнем сезоне провел за «Барсу» 29 матчей во всех турнирах и сделал 5 голевых передач.