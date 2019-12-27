Семеду недоволен неопределенностью своего будущего в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду недоволен неопределенностью вокруг своего будущего в каталонском клубе, сообщает Marca.

Представители 26-летнего португальца начали переговоры с руководством «Барсы», но они проходят медленно. На фоне этого игрока раздражают новости о том, что «Барселона» хочет продать его зимой.

Ранее сообщалось, что технический директор клуба Эрик Абидаль ищет возможные варианты с продолжением карьеры для Семеду, которого «Барселона» могла продать летом за 40 миллионов, но отказалась.

В нынешнем сезоне Нелсон Семеду провел 19 матчей во всех турнирах, сделав 3 результативные передачи.