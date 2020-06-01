Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Семеду готов покинуть «Барселону», приоритет — «Манчестер Сити»

14:35
Теги:

Защитник Нелсон Семеду уведомил «Барселону», что он готов к трансферу, но приоритетом для него остается «Манчестер Сити», сообщает El Mundo Deportivo.

Каталонцы не настроены на обмен и хотят получить за защитника денежную компенсацию. Среди других претендентов фигурировали «Ювентус» и «Интер».

На счету Семеду 5 результативных передач в 29 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего португальца в 32 миллиона евро.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир