Защитник Нелсон Семеду уведомил «Барселону», что он готов к трансферу, но приоритетом для него остается «Манчестер Сити», сообщает El Mundo Deportivo.

Каталонцы не настроены на обмен и хотят получить за защитника денежную компенсацию. Среди других претендентов фигурировали «Ювентус» и «Интер».

На счету Семеду 5 результативных передач в 29 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего португальца в 32 миллиона евро.