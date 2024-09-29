«Сельта» благодаря голу Аспаса спаслась от поражения в матче с «Жироной»

«Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Жироной» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Гости открыли счет на 38-й минуте, отличился Янхель Эррера. Хозяева отыгрались благодаря голу Яго Аспаса на 81-й минуте.

«Жирона» (9 очков) продлила серию без побед во всех турнирах до 5 матчей и занимает 12-е место в ла лиге. «Сельта» (10) поднялась на девятую строчку в турнирной таблице.