«Сельта» благодаря голу Аспаса спаслась от поражения в матче с «Жироной»
«Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Жироной» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 1:1.
Гости открыли счет на 38-й минуте, отличился Янхель Эррера. Хозяева отыгрались благодаря голу Яго Аспаса на 81-й минуте.
«Жирона» (9 очков) продлила серию без побед во всех турнирах до 5 матчей и занимает 12-е место в ла лиге. «Сельта» (10) поднялась на девятую строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Атлетико
|7
|4
|3
|0
|11-3
|15
|
4
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
7
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
8
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
9
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
10
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
11
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
14
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|7-11
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|3 : 0
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|4 : 2
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|- : -
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1
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