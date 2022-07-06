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Сегодня, 08:18

«Сельта» заинтересована в приобретении голкипера «Барселоны» Нету

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Барселоны» Норберту Мурара Нету интересен «Сельте».

По данным Sport.es, каталонский клуб получил запрос от «Сельты» по поводу сделки по 32-летнему. Сообщается, что «Барса» недавно рассматривала возможность расторжения контракта с бразильским футболистом.

Нету присоединился к «Барселоне» в 2019 году после перехода из «Валенсии». Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года.

В сезоне-2020/21 Нету сыграл в 12 матчах во всех турнирах и пропустил 8 голов при 6 встречах на ноль.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/celta-pregunta-neto-14011698
Норберту Мурара Нету (Нету)
Футбол
ФК Барселона
ФК Сельта
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