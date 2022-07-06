«Сельта» заинтересована в приобретении голкипера «Барселоны» Нету
Голкипер «Барселоны» Норберту Мурара Нету интересен «Сельте».
По данным Sport.es, каталонский клуб получил запрос от «Сельты» по поводу сделки по 32-летнему. Сообщается, что «Барса» недавно рассматривала возможность расторжения контракта с бразильским футболистом.
Нету присоединился к «Барселоне» в 2019 году после перехода из «Валенсии». Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/21 Нету сыграл в 12 матчах во всех турнирах и пропустил 8 голов при 6 встречах на ноль.
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|Атлетико
|0
|0
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|0-0
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4
|Севилья
|0
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|0-0
|0
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5
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
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|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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