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«Сельта», за которую играет Смолов, объявила о снижении зарплат футболистов

15:50
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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«Сельта», за которую на правах аренды выступает нападающий «Локомотива» Федор Смолов, на своем официальном сайте сообщила о том, что договорилась с персоналом и футболистами о снижении их зарплат из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении говорится, что будут снижены зарплаты тренерского штаба, медицинского штаба, руководителей клуба и футболистов. Размер уменьшения зарплат не уточняется.

Смолов перешел в «Сельту» зимой 2020 года на правах аренды до конца сезона-2019/20.

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