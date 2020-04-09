«Сельта», за которую играет Смолов, объявила о снижении зарплат футболистов

«Сельта», за которую на правах аренды выступает нападающий «Локомотива» Федор Смолов, на своем официальном сайте сообщила о том, что договорилась с персоналом и футболистами о снижении их зарплат из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении говорится, что будут снижены зарплаты тренерского штаба, медицинского штаба, руководителей клуба и футболистов. Размер уменьшения зарплат не уточняется.

OFICIAL ? O club pecha un acordo global, importante paso para afrontar coas maiores garant?as posibles o suposto de que a competici?n de Liga non se poida retomar. — RC Celta ? #QuedaNaCasa #IstoTam?n?Afouteza (@RCCelta) April 9, 2020

Смолов перешел в «Сельту» зимой 2020 года на правах аренды до конца сезона-2019/20.