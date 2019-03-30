"Сельта" вырвала победу у "Вильярреала", Аспас оформил дубль

"Сельта" победила "Вильярреал" в матче 29-го тура чемпионата Испании (3:2). Победный гол с пенальти забил форвард Яго Аспас, оформивший в этой встрече дубль.

"Сельта" набрала 28 очков и осталась на 18-м месте в турнирной таблице. "Вильярреал" с 29 баллами располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

"Сельта" - "Вильярреал" - 3:2 (0:2)

Голы: Токо-Экамби, 11 (0:1). Педраса, 15 (0:2). Аспас, 50 (1:2). Гомес, 71 (2:2). Аспас, 86 - с пенальти (3:2).

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Оласа (Васкес, 88), Костас, Худт, Окай Йокушлу, Лоботка, Буфаль (Систо, 72), Мендес, Аспас (Кабраль, 90), Гомес.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Кинтилья (Раба, 88), Касорла, Иборра, Морланес (Бакка, 82), Чиквуэзе (Пабло Форнальс, 70), Педраса, Токо-Экамби.

Предупреждения: Педраса, 44. Марио Гаспар, 50. Виктор Руис, 60. Мальо, 61.

Судья: Хиль Мансано.

30 марта. Виго. Стадион "Балаидос".

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