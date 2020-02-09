«Сельта» вырвала победу у «Севильи», Смолов получил желтую карточку

«Сельта» дома одержала победу над «Севильей» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Виго.

На 23-й минуте игры отличился форвард гостей Юссеф Эн-Несири. Спустя 55 минут забил нападающий «Сельты» Яго Аспас. Вышедший на замену Пионе Систо на первой добавленной минуте матча вывел вперед хозяев.

Российский форвард клуба из Виго Федор Смолов вышел в старте «Сельты» и не отметился результативными действиями. 30-летний футболист получил желтую карточку на 80-й минуте матча и был заменен в концовке игры (88-я минута).

«Сельта» с 20 очками поднимается на 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» — 4-е место и 39 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Сельта» — «Севилья» — 2:1 (0:1)

Голы: Эн-Несири, 23 (0:1). Аспас, 78 (1:1). Систо, 90+1 (2:1).

«Сельта»: Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 70), Мендес (Систо, 46), Аспас, Смолов (Мина, 88).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Диегу Карлос, Эскудеро, Хоан Хордан, Фернанду Режес, Васкес (Нолито, 85), Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (де Йонг, 73), Окампос.

Предупреждения: Мурильо, 51. Диегу Карлос, 63. Мальо, 79. Смолов, 80. Эскудеро, 90+4.

Судья: Хайме Латре (Испания).

9 февраля. Виго. Стадион «Балаидос».