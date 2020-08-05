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«Сельта» выразила соболезнования в связи с трагедией в Ливане

16:56
&quot;Сельта&quot; выразила соболезнования. Фото ФК "Сельта".
&quot;Сельта&quot; выразила соболезнования. Фото ФК "Сельта".
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«Сельта» выразила соболезнование жителям Ливана в связи с недавней трагедией в Бейруте.

«Наши соболезнования и поддержка жителям Ливана и тем, кто пострадал от взрывов в Бейруте», — говорится в сообщении официального Twitter «Сельты».

По последним данным, пострадали 4 тысячи человек, а погибли — более 100 человек. Сообщается, что в результате трагедии несколько кварталов города были полностью разрушены.

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