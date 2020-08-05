«Сельта» выразила соболезнования в связи с трагедией в Ливане

«Сельта» выразила соболезнование жителям Ливана в связи с недавней трагедией в Бейруте.

Our condolences and support to the people of Lebanon ??? and to all those affected by the Beirut explosion. pic.twitter.com/SRRwZd1DWN — RC Celta English (@RCCeltaEN) August 5, 2020

«Наши соболезнования и поддержка жителям Ливана и тем, кто пострадал от взрывов в Бейруте», — говорится в сообщении официального Twitter «Сельты».

По последним данным, пострадали 4 тысячи человек, а погибли — более 100 человек. Сообщается, что в результате трагедии несколько кварталов города были полностью разрушены.