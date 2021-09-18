«Сельта» выдала худший старт в чемпионате Испании за 39 лет
«Сельта» провела худшее для себя начало сезона в чемпионате Испании за последние 39 лет, сообщает Opta.
На счету команды 1 очко в первых 5 матчах сезона-2021/22 — это худший старт галисийцев с сезона-1982/83, когда они вылетели из ла лиги.
1 — Celta de Vigo have collected only one point after the first five #LaLiga games, their worst tally at this stage in the competition ever level with 1982/83 season when they relegated. Worrying#CeltaC?diz pic.twitter.com/UraKrTLkYY— OptaJose (@OptaJose) September 17, 2021
«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Методология
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