«Сельта» и «Вильярреал» встретятся в матче третьего тура ла лиги Испании в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на стадионе «Абанса-Баладиос» в Виго и начнется в 18.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Сельта» — «Вильярреал» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 3-й тур.

31 августа 2025, 18:00. Балаидос (Виго)

В прямом эфире матч в Виго покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Сельта» стартовала в чемпионате Испании с двух ничьих, команда из Виго сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1) и «Бетисом» (1:1). «Вильярреал» победил «Овьедо» (2:0) и «Жирону» (5:0) и входит в число лидеров на старте чемпионата.