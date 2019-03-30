"Сельта" - "Вильярреал": видеотрансляция матча - в 20.30

В матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 30 марта, "Сельта" принимает "Вильярреал".

"Сельта" занимает 18-е место в чемпионате Испании, имея в активе 25 очков. У "Вильярреала" 29 очков и 16-е место.

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Следить за матчем "Сельта" – "Вильярреал" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

"Сельта" – "Вильярреал": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 29-й тур, 30 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей