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Сегодня, 00:55

«Сельта» и «Вильярреал» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сельта» на своем поле не смогла обыграть «Вильярреал» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Нападающий Херард Морено на 15-й минуте вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

Норвежский форвард Йорген Ларсен на 68-й минуте сравнял счет и помог команде продлить беспроигрышную серию.

«Вильярреал» с 28 очками идет на 4-й строчке в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» набрала 17 очков и занимает 15-е место.

Испания. Лига 1. 17-й тур
13 янв, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Вильярреал

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Сельта
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 - : -
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Барселона

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Эспаньол

 9
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Карим Бензема

Реал

 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Барселона

 6
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Атлетико

 5
И К Ж
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Бетис

 13 2 2
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Эльче

 7 2 1
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