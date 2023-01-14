«Сельта» и «Вильярреал» сыграли вничью
«Сельта» на своем поле не смогла обыграть «Вильярреал» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.
Нападающий Херард Морено на 15-й минуте вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.
Норвежский форвард Йорген Ларсен на 68-й минуте сравнял счет и помог команде продлить беспроигрышную серию.
«Вильярреал» с 28 очками идет на 4-й строчке в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» набрала 17 очков и занимает 15-е место.
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|35-6
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|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|
4
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|
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|Вильярреал
|17
|8
|4
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|20-13
|28
|
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|Атлетико
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|
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|Атлетик
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|
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|7
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|
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|5
|5
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|23
|
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|6
|4
|6
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|22
|
11
|Валенсия
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|4
|7
|23-18
|19
|
12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|
13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|
14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|
15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|
16
|Сельта
|17
|4
|5
|8
|17-28
|17
|
17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|
18
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|
19
|Эспаньол
|16
|2
|8
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|14
|
20
|Эльче
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|0
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|10-34
|4
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|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|1 : 1
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|- : -
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|- : -
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|- : -
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|9
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|9
|2
|1
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