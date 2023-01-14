«Сельта» и «Вильярреал» сыграли вничью

«Сельта» на своем поле не смогла обыграть «Вильярреал» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Нападающий Херард Морено на 15-й минуте вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

Норвежский форвард Йорген Ларсен на 68-й минуте сравнял счет и помог команде продлить беспроигрышную серию.

«Вильярреал» с 28 очками идет на 4-й строчке в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» набрала 17 очков и занимает 15-е место.