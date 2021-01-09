«Вильярреал» на выезде разгромил «Сельту»

«Сельта» уступила «Вильярреалу» (0:4) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Голы забивали Херард Морено, Мойсес Гомес, Даниэль Парехо и Фернандо Ниньо. Все мячи были забиты к 31-й минуте.

Чемпионат Испании. Ла лига

18-й тур

«Сельта» — «Вильярреал» — 0:4 (0:4)

Голы: Морено, 5 (0:1). Мойсес Гомес, 14 (0:2). Парехо, 19 (0:3). Ниньо, 31 (0:4).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Суарес, Окай Йокушлу, Баэса (Холсгроув, 46), Бельтран (Гонсалес, 73), Мина, Мендес.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Педраса (Хауме Коста, 86), Пау Торрес, Парехо, Капуэ (Чиквуэзе, 66), Тригерос (Коклен, 86), Мойсес Гомес (Бакка, 79), Морено, Ниньо (Пино, 66).

Предупреждение: Мендес, 58.

Судья: Эстрада Фернандес.

8 января. Виго. Стадион «Балаидос».