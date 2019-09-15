«Сельта» вдевятером уступила «Гранаде»

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Гранаду». Гости одержали победу со счетом 2:0.

«Сельта» уже к середине первого тайма играла вдевятером после удаления Хорхе Саэнса и Франсиско Бельтрана.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Сельта» — «Гранада» — 0:2 (0:1)

Голы: Санчес, 45+6 (0:1). Эррера, 54 (0:2).

«Сельта»: Бланко, Мальо, Оласа, Айду, Саэнс, Суарес (Систо, 77), Лоботка, Бельтран, Аспас, Мина (Шейх, 59), Мендес (Араухо, 15).

«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (К.Фернандес, 45+6), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вадильо, 66), Мачис (Азиз, 88).

Предупреждения: Санчес, 19. Мина, 39. Диас, 44. Суарес, 45. Мальо, 62. Араухо, 74.

Удаления: Саэнс, 11. Бельтран, 29.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

15 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».

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