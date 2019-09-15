«Сельта» вдевятером уступила «Гранаде»
В матче 4-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Гранаду». Гости одержали победу со счетом 2:0.
«Сельта» уже к середине первого тайма играла вдевятером после удаления Хорхе Саэнса и Франсиско Бельтрана.
Чемпионат Испании. Лига 1
4-й тур
«Сельта» — «Гранада» — 0:2 (0:1)
Голы: Санчес, 45+6 (0:1). Эррера, 54 (0:2).
«Сельта»: Бланко, Мальо, Оласа, Айду, Саэнс, Суарес (Систо, 77), Лоботка, Бельтран, Аспас, Мина (Шейх, 59), Мендес (Араухо, 15).
«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (К.Фернандес, 45+6), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вадильо, 66), Мачис (Азиз, 88).
Предупреждения: Санчес, 19. Мина, 39. Диас, 44. Суарес, 45. Мальо, 62. Араухо, 74.
Удаления: Саэнс, 11. Бельтран, 29.
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
15 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/