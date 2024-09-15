«Сельта» оказалась сильнее «Вальядолида» в ла лиге
«Сельта» дома победила «Вальядолид» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 3:1.
Хозяева открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Уго Альвареса. На 35-й минуте преимущество «Сельты» удвоил Борха Иглесиас. Единственный гол гостей на 50-й минуте записал на свой счет Рауль Моро.
В концовке «Вальядолид» остался в меньшинстве — на 82-й минуте красную карточку получил Марио Мартин.
Окончательный счет на 90+1-й минуте установил Анастасиос Дувикас.
«Сельта» (9 очков) поднялась на четвертое место в ла лиге. «Вальядолид» (4) идет 17-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
5
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
6
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
8
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
9
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
10
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|
11
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
12
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
13
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
14
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
15
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
17
|Р. Сосьедад
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Хетафе
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
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36 тур
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38 тур
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|2 : 0
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|1 : 2
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|3 : 2
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|1 : 0
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 2
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|3 : 1
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
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