«Сельта» оказалась сильнее «Вальядолида» в ла лиге

«Сельта» дома победила «Вальядолид» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 3:1.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Уго Альвареса. На 35-й минуте преимущество «Сельты» удвоил Борха Иглесиас. Единственный гол гостей на 50-й минуте записал на свой счет Рауль Моро.

В концовке «Вальядолид» остался в меньшинстве — на 82-й минуте красную карточку получил Марио Мартин.

Окончательный счет на 90+1-й минуте установил Анастасиос Дувикас.

«Сельта» (9 очков) поднялась на четвертое место в ла лиге. «Вальядолид» (4) идет 17-м в турнирной таблице.