Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Сельта» — «Валенсия» Черышева: видеотрансляция матча

20:00
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
Теги:

Сегодня, 19 сентября, «Валенсия» в гостях сыграет в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Игра начнется в 22.00 (мск).

За «летучих мышей» выступает российский нападающий Денис Черышев. «Валенсия» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» — 8-я строчка и один балл.

Следить за матчем «Сельта» — «Валенсия» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Telesport.

Видеотрансляция матча «Сельта» — «Валенсия»

Сельта — Валенсия

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир