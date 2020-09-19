Сегодня, 19 сентября, «Валенсия» в гостях сыграет в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Игра начнется в 22.00 (мск).

За «летучих мышей» выступает российский нападающий Денис Черышев. «Валенсия» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» — 8-я строчка и один балл.

Следить за матчем «Сельта» — «Валенсия» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Telesport.

Видеотрансляция матча «Сельта» — «Валенсия»