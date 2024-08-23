«Сельта» обыграла «Валенсию», Мамардашвили отразил пенальти от Аспаса

«Сельта» дома победила «Валенсию» в матче 2-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев голы забили Оскар Мингеса, Яго Аспас и Фран Бельтран. У гостей отметился Диего Лопес. Вратарь «летучих мышей» Георгий Мамардашвили отразил одиннадцатиметровый удар в исполнении Аспаса.

«Сельта» одержала вторую победу на старте сезона ла лиги. В следующем матче команда сыграет с «Вильярреалом» 26 августа. «Валенсия» 28-го числа встретится с «Атлетиком».