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Сегодня, 22:01

«Сельта» обыграла «Валенсию», Мамардашвили отразил пенальти от Аспаса

Руслан Минаев
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«Сельта» дома победила «Валенсию» в матче 2-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев голы забили Оскар Мингеса, Яго Аспас и Фран Бельтран. У гостей отметился Диего Лопес. Вратарь «летучих мышей» Георгий Мамардашвили отразил одиннадцатиметровый удар в исполнении Аспаса.

«Сельта» одержала вторую победу на старте сезона ла лиги. В следующем матче команда сыграет с «Вильярреалом» 26 августа. «Валенсия» 28-го числа встретится с «Атлетиком».

Испания. Ла Лига. 2-й тур
23 авг, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
3:1
Валенсия
ФК Валенсия
ФК Сельта
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
14
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
16
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 - : -
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 - : -
25.08 20:15
Алавес – Бетис
 - : -
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
П
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

Сельта

 2 0 2
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
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