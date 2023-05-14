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«Валенсия» вырвала победу у «Сельты»

Виктория Кравченко
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«Валенсия» в гостях обыграла «Сельту» в матче 34-го тура ла лиги — 2:1.

На 8-й минуте счет открыл форвард гостей Джастин Клюйверт. Хозяева сравняли счет на 60-й минуте.

На 88-й минуте хавбек «Валенсии» Альберто Мари забил победный гол.

На 93-й минуте защитник гостей Габриэл Паулиста получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Валенсия» с 37 очками и поднялся на 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» с 39 баллами располагается на 13-й строчке.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
14 мая, 15:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:2
Валенсия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
ФК Валенсия
ФК Сельта
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
9
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
10
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
16
 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
17
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
18
 Хетафе 34 8 10 16 30-43 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
20
 Эльче 34 4 7 23 26-64 19
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Мальорка – Кадис
 1 : 0
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
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13.05 17:15
Осасуна – Альмерия
 3 : 1
13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 5 : 1
13.05 22:00
Реал – Хетафе
 1 : 0
14.05 15:00
Сельта – Валенсия
 1 : 2
14.05 17:15
Эльче – Атлетико
 1 : 0
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Вальядолид – Севилья
 - : -
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Эспаньол – Барселона
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Антуан Гризманн

Атлетико

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Винисиус Жуниор

Реал

 10
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
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Исаак Карселeн

Кадис

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Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
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