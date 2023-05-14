«Валенсия» вырвала победу у «Сельты»

«Валенсия» в гостях обыграла «Сельту» в матче 34-го тура ла лиги — 2:1.

На 8-й минуте счет открыл форвард гостей Джастин Клюйверт. Хозяева сравняли счет на 60-й минуте.

На 88-й минуте хавбек «Валенсии» Альберто Мари забил победный гол.

На 93-й минуте защитник гостей Габриэл Паулиста получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Валенсия» с 37 очками и поднялся на 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» с 39 баллами располагается на 13-й строчке.