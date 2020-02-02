«Сельта» в первом матче Смолова проиграла «Валенсии». Федор вышел на замену на 78-й минуте

«Валенсия» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании победила «Сельту» — 1:0. Гол забил Карлос Солер. За гостей дебютировал российский нападающий Федор Смолов, вышедший на замену на 78-й минуте. Полузащитник хозяев Денис Черышев не играл из-за травмы.

«Валенсия» набрала 37 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» (17) — 18-я. Безвыигрышная серия команды из Виго составляет восемь матчей.

Чемпионат Испании. Лига 1

22-й тур

«Валенсия» — «Сельта» — 1:0 (0:0)

Гол: Солер, 77.

«Валенсия»: Доменеч, Флоренци (Родриго, 53), Габриэл Паулиста, Гарай (Диакаби, 43), Хосе Гайя, Васс, Парехо, Коклен, Солер, Торрес, Гомес (Гамейро, 85).

«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо (Систо, 73), Васкес, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Мина, 82), Оласа, Аспас, Фернандес (Смолов, 78).

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 20. Васс, 33. Васкес, 40. Флоренци, 50. Рафинья, 65. Гомес, 80. Систо, 89. Коклен, 90+1. Доменеч, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

1 февраля. Валенсия. Стадион «Месталья».