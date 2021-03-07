«Сельта» в гостях победила «Уэску»
«Сельта» в матче 26-го тура чемпионата Испании в гостях победила «Уэску» со счетом 4:3. Победный гол забил
Чемпионат Испании Фран Бельтран.
«Сельта» занимает восьмое место в таблице. «Уэска» — 20-я.
Лига 1
26-й тур
«Уэска» — «Сельта» — 3:4 (2:2)
Голы: Мина, 5 (0:1). Сиовас, 14 (1:1). Мир, 16 (2:1). Нолито, 37 (2:2). Мальо, 52 (2:3). Феррейро, 74 (3:3). Бельтран, 76 (3:4).
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа, Маффео, Галан (Карлос, 90), Микель Рико (Думбья, 81), Сеоане (Окадзаки, 90), Мир (Онтиверос, 79), Феррейро, Эскриче.
«Сельта»: Бланко (Вильяр, 45+6), Мальо, Мурильо, Кариколь, Айду, Суарес, Бельтран, Нолито (Феррейра, 79), Аспас, Мина (Солари, 80), Мендес (Араухо, 74).
Предупреждения: Мальо, 57. Феррейра, 88.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
7 марта. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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