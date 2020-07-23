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«Сельта» Смолова продлила контракт с вратарем

17:43
Серхио Альварес продлил контракт. Фото ФК "Сельта".
Серхио Альварес продлил контракт. Фото ФК "Сельта".
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Голкипер «Сельты» Серхио Альварес продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до июня 2021 года. За галисийский клуб в сезоне-2019/20 выступал на правах аренды российский форвард Федор Смолов.

33-летний вратарь провел четыре матча за команду в завершившейся кампании и пропустил четыре мяча, один раз отыграв «на ноль».

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