«Сельта» Смолова продлила контракт с вратарем

Голкипер «Сельты» Серхио Альварес продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до июня 2021 года. За галисийский клуб в сезоне-2019/20 выступал на правах аренды российский форвард Федор Смолов.

OFICIAL ? O #GatoDeCatoira asina a s?a renovaci?n co RC Celta: «A mi?a primeira opci?n sempre ser? estar aqu? porque eu aqu? son feliz». ? Moita forza e ?nimo na recuperaci?n, Sergio!



? https://t.co/GwoBtDLJMM#AfoutezaeCoraz?n #UnDosNosos pic.twitter.com/gFwutdB5Fu — RC Celta (@RCCelta) July 23, 2020

33-летний вратарь провел четыре матча за команду в завершившейся кампании и пропустил четыре мяча, один раз отыграв «на ноль».