«Сельта» вдесятером победила «Севилью»

«Сельта» дома обыграла «Севилью» в матче 35-го тура ла лиги — 3:2.

У хозяев голы забили Илаис Мориба, Оскар Мингеса и Борха Иглесиас. У гостей пенальти реализовал Неманя Гудель, в концовке матча отметился Кике Салас.

Клуб из Виго с 45+6-й минуты играл вдесятером после удаления Маркоса Алонсо.

«Сельта» набрала 49 очков и занимает 7-е место в таблице ла лиги. «Севилья» с 38 очками — на 16-й строчке.