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Сегодня, 17:00

«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» и одержал четвертую победу подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами в составе гостей отметились Асьер Андонехи Ильярраменди и Игор Субельдия. За хозяев гол забил Яго Аспас.

«Реал Сосьедад» одержал четверую победу подряд и набрал 19 очков. Команда занимает четвертое место в чемпионате Испании.

«Сельта» находится на 11-м месте (10 очков).

Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 15:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:2
Реал Сосьедад

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23%

2.40

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Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
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И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
15
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
16
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
17
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
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Микель Мерино

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Херман Пеццела

Бетис

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