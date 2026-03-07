«Реал» забил на 4-й добавленной минуте и вырвал победу над «Сельтой»

«Реал» переиграл «Сельту» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Полузащитник мадридской команды Орельен Тшуамени на 11-й минуте открыл счет. В середине первого тайма хозяева отыгрались — отличился Борха Иглесиас. В конце второй половины полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде забил гол и принес гостям победу.

«Реал» набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги, отставая от «Барселоны» на 1 очко. «Сельта» идет на 6-й строчке — 40 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига. 27-й тур.

06 марта, 23:00. Балаидос (Виго)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max