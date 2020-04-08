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«Сельта» разрешила, лига — нет». Смолов - о своем перелете из Испании в Россию

18:11
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов провел эфир в Instagram с экс-нападающим сборной России Александром Кержаковым и рассказал об обстоятельствах перелета из Испании в Россию.

— Я просил: «Отпустите, какая разница, где сидеть», — рассказал Смолов. — Нет вообще условий, чтобы тренироваться. Мне сказали: «мы все понимаем, мы тебя отпускаем». Насколько я понимаю, ла лига не разрешала, но клуб разрешил. Я бы без разрешения не улетел. Индивидуальные тренировки? Есть индивидуальная программа тренировок, ничего особенного.

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