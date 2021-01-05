«Сельта» разгромно проиграла «Ибице» и вылетела из Кубка Испании

«Сельта» завершила выступление в Кубке Испании нынешнего сезона. Команда из Виго в матче 1/32 финала с разгромным счетом уступила «Ибице» — 2:5.

Кубок Испании

2-й раунд

«Ибица» — «Сельта» — 5:2 (3:0)

Голы: Кастель, 12 (1:0). Кастель, 27 (2:0). Перес, 28 (3:0). Ману Молина, 61 — с пенальти (4:0). Мина, 79 (4:1). Холсгроув, 87 (4:2). Родадо, 90+3 (5:2).

Нереализованный пенальти: Мина, 90

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

5 января. Ибица. Стадион «Мунисипаль де Кан Миссес».

«Кордова» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)

Гол: Вильи, 6.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

5 января. Кордова. Стадион «Нуэво Арканхель».