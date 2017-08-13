"Сельта" разгромила "Рому"

"Сельта" в товарищеском матче крупно обыграла "Рому" – 4:1. По дублю оформили Пионе Систо и Яго Аспас. Для "волков" это был последняя игра перед стартом серии А. В первом туре римляне 20 августа встретятся с "Аталантой".

Товарищеский матч

"Сельта" – "Рома" – 4:1 (4:0)

Голы: Аспас, 17 – с пенальти (1:0). Систо, 22 (2:0). Систо, 27 (3:0). Аспас, 41 (4:0). Стротман, 62 (4:1).

"Сельта": Альварес, Кабраль (Ронкалья, 79), Фонтас (С.Гомес, 62), Мальо (Костас, 84), Хонни Кастро, Васс, Хосабед Санчес (Эрнандес, 46), Радойя (Лоботка, 62), Систо (Юльсагер, 79), Аспас, Гвидетти (М.Гомес, 18. Бовю, 79).

"Рома": Скорупски (Алиссон, 46), Коларов (Манолас, 46), Фасио (Морено, 74), Жуан Жезус (Кастан, 84), Бруну Перес (Нура, 84), Гоналон (Умар, 84), Пеллегрини (Стротман, 46), Жерсон (Наингголан, 46), Итурбе (Джеко, 46), Дефрель (Перотти, 46), Дженгиз Ундер (Тумминелло, 63).

13 августа. Виго. Стадион "Балаидос".