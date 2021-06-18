«Сельта» продлила контракт с главным тренером Коудетом
08:49
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Коудет продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте.
Новый контракт аргентинского специалиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Вместе с Коудетом в команде остается весь его тренерский штаб.
В «Сельте» тренер работает с ноября 2020 года. В прошлом сезоне команда заняла 8-е место в турнирной таблице ла лиги.
Дополнительная информация:
https://rccelta.es/equipo/actualidad/coudet-sera-centenario-renueva-con-el-rc-celta-hasta-la-campana-2023-2024/
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