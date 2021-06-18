«Сельта» продлила контракт с главным тренером Коудетом

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Коудет продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте.

Новый контракт аргентинского специалиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Вместе с Коудетом в команде остается весь его тренерский штаб.

В «Сельте» тренер работает с ноября 2020 года. В прошлом сезоне команда заняла 8-е место в турнирной таблице ла лиги.