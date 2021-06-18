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«Сельта» продлила контракт с главным тренером Коудетом

08:49
Эдуардо Коудет. Фото Habla Deportes
Эдуардо Коудет. Фото Habla Deportes
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Главный тренер «Сельты» Эдуардо Коудет продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте.

Новый контракт аргентинского специалиста с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Вместе с Коудетом в команде остается весь его тренерский штаб.

В «Сельте» тренер работает с ноября 2020 года. В прошлом сезоне команда заняла 8-е место в турнирной таблице ла лиги.

Дополнительная информация:

https://rccelta.es/equipo/actualidad/coudet-sera-centenario-renueva-con-el-rc-celta-hasta-la-campana-2023-2024/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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