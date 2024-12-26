«Сельта» продлила контракт с Аспасом

«Сельта» на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с нападающим Яго Аспасом. 37-летний испанец поставил подпись под договором до 2026 года.

Форвард является воспитанником «Сельты». В 2013 году он покинул клуб после чего играл за «Ливерпуль» и «Севилью». В 2015-м он вернулся в «Сельту».

В этом сезоне Аспас сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.