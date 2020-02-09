«Сельта» поздравила Смолова с днем рождения

«Сельта» поздравила российского нападающего Федора Смолова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 30 лет.

— Поздравляем с днем рождения, — отмечается в сообщении.

Напомним, Смолов перешел в «Сельту» 30 января на правах аренды до конца сезона из «Локомотива».

Он дебютировал 1 февраля в гостевом матче против «Валенсии» (0:1), выйдя на замену на 78-й минуте. Сегодня в матче 23-го тура против «Севильи» он провел на поле 88 минут, после чего был заменен.