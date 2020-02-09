«Сельта» поздравила Смолова с днем рождения
9 февраля 2020, 23:45
«Сельта» поздравила российского нападающего Федора Смолова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 30 лет.
— Поздравляем с днем рождения, — отмечается в сообщении.
Напомним, Смолов перешел в «Сельту» 30 января на правах аренды до конца сезона из «Локомотива».
Он дебютировал 1 февраля в гостевом матче против «Валенсии» (0:1), выйдя на замену на 78-й минуте. Сегодня в матче 23-го тура против «Севильи» он провел на поле 88 минут, после чего был заменен.
Happy Birthday, @smolovfedor90! ?? ?Felicidades! Moitos parab?ns! pic.twitter.com/7XEKjTzxU8— RC Celta (@RCCelta) February 9, 2020
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