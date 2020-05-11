«Сельта» показала счастливого Смолова. Команда провела первую тренировку после карантина

«Сельта» в Instagram опубликовала фотографию форварда Федора Смолова с тренировки.

С понедельника футболисты «Сельты» приступили к тренировкам в небольших группах. Занятия проходят с использованием масок и перчаток.

Ранее предполагалось, что Смолову, который прилетел в Испанию в прошлый понедельник из России, предстоит 14-дневный карантин.