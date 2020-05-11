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«Сельта» показала счастливого Смолова. Команда провела первую тренировку после карантина

14:28
Федор Смолов. Фото instagram.com Федор Смолов. Фото ФК «Сельта»
Федор Смолов. Фото instagram.com
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«Сельта» в Instagram опубликовала фотографию форварда Федора Смолова с тренировки.

С понедельника футболисты «Сельты» приступили к тренировкам в небольших группах. Занятия проходят с использованием масок и перчаток.

Ранее предполагалось, что Смолову, который прилетел в Испанию в прошлый понедельник из России, предстоит 14-дневный карантин.

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