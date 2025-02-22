Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

22 февраля 2025, 01:08

Гол Аспаса с пенальти принес «Сельте» победу над «Осасуной»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сельта» одержала победу над «Осасуной» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Единственный гол забил нападающий Яго Аспас. Он вышел на замену на 65-й минуте встречи, а спустя 5 минут реализовал пенальти.

«Сельта» набрала 32 очка и обошла «Осасуну» в турнирной таблице. Команды занимают 9-ю и 10-ю строчки соответственно.

Чемпионат Испании. Ла лига. 25-й тур.
21 февраля 2025, 23:00. Балаидос (Виго)
Сельта
1:0
Осасуна

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Осасуна
ФК Сельта
Популярное видео
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

CAS отклонил апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбольной деятельности

«Эспаньол» обыграл «Алавес» благодаря единственному голу Калеро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 1 4 77-28 70
2
 Реал 28 21 3 4 60-24 66
3
 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4
 Атлетико 28 17 6 5 47-25 57
5
 Бетис 28 11 11 6 43-35 44
6
 Сельта 28 10 11 7 38-31 41
7
 Р. Сосьедад 29 10 8 11 44-45 38
8
 Эспаньол 28 10 7 11 35-42 37
9
 Хетафе 28 10 5 13 23-30 35
10
 Атлетик 28 10 5 13 30-40 35
11
 Жирона 28 8 10 10 31-43 34
12
 Осасуна 28 9 7 12 33-35 34
13
 Р. Вальекано 28 7 11 10 28-34 32
14
 Валенсия 28 8 8 12 30-42 32
15
 Севилья 28 8 7 13 37-47 31
16
 Мальорка 28 7 7 14 33-45 28
17
 Алавес 28 7 7 14 26-38 28
18
 Эльче 28 5 11 12 36-45 26
19
 Леванте 28 5 8 15 30-46 23
20
 Овьедо 28 4 9 15 18-44 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.03 23:00 Вильярреал – Р. Сосьедад 3 : 1
21.03 16:00 Эльче – Мальорка - : -
21.03 18:15 Эспаньол – Хетафе - : -
21.03 20:30 Леванте – Овьедо - : -
21.03 20:30 Осасуна – Жирона - : -
21.03 23:00 Севилья – Валенсия - : -
22.03 16:00 Барселона – Р. Вальекано - : -
22.03 18:15 Сельта – Алавес - : -
22.03 20:30 Атлетик – Бетис - : -
22.03 23:00 Реал – Атлетико - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 23
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 18
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 14
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 8
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 8
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 20 2 4
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 24 2 3
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 18 1 4
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости