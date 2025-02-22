Гол Аспаса с пенальти принес «Сельте» победу над «Осасуной»

«Сельта» одержала победу над «Осасуной» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Единственный гол забил нападающий Яго Аспас. Он вышел на замену на 65-й минуте встречи, а спустя 5 минут реализовал пенальти.

«Сельта» набрала 32 очка и обошла «Осасуну» в турнирной таблице. Команды занимают 9-ю и 10-ю строчки соответственно.