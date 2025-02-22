Гол Аспаса с пенальти принес «Сельте» победу над «Осасуной»
«Сельта» одержала победу над «Осасуной» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.
Единственный гол забил нападающий Яго Аспас. Он вышел на замену на 65-й минуте встречи, а спустя 5 минут реализовал пенальти.
«Сельта» набрала 32 очка и обошла «Осасуну» в турнирной таблице. Команды занимают 9-ю и 10-ю строчки соответственно.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|28
|23
|1
|4
|77-28
|70
|
2
|Реал
|28
|21
|3
|4
|60-24
|66
|
3
|Вильярреал
|29
|18
|4
|7
|54-34
|58
|
4
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|47-25
|57
|
5
|Бетис
|28
|11
|11
|6
|43-35
|44
|
6
|Сельта
|28
|10
|11
|7
|38-31
|41
|
7
|Р. Сосьедад
|29
|10
|8
|11
|44-45
|38
|
8
|Эспаньол
|28
|10
|7
|11
|35-42
|37
|
9
|Хетафе
|28
|10
|5
|13
|23-30
|35
|
10
|Атлетик
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
11
|Жирона
|28
|8
|10
|10
|31-43
|34
|
12
|Осасуна
|28
|9
|7
|12
|33-35
|34
|
13
|Р. Вальекано
|28
|7
|11
|10
|28-34
|32
|
14
|Валенсия
|28
|8
|8
|12
|30-42
|32
|
15
|Севилья
|28
|8
|7
|13
|37-47
|31
|
16
|Мальорка
|28
|7
|7
|14
|33-45
|28
|
17
|Алавес
|28
|7
|7
|14
|26-38
|28
|
18
|Эльче
|28
|5
|11
|12
|36-45
|26
|
19
|Леванте
|28
|5
|8
|15
|30-46
|23
|
20
|Овьедо
|28
|4
|9
|15
|18-44
|21
Результаты / календарь
|20.03
|23:00
|Вильярреал – Р. Сосьедад
|3 : 1
|21.03
|16:00
|Эльче – Мальорка
|- : -
|21.03
|18:15
|Эспаньол – Хетафе
|- : -
|21.03
|20:30
|Леванте – Овьедо
|- : -
|21.03
|20:30
|Осасуна – Жирона
|- : -
|21.03
|23:00
|Севилья – Валенсия
|- : -
|22.03
|16:00
|Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|22.03
|18:15
|Сельта – Алавес
|- : -
|22.03
|20:30
|Атлетик – Бетис
|- : -
|22.03
|23:00
|Реал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|23
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|18
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|14
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|8
|
|
Арда Гюлер
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|20
|2
|4
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|24
|2
|3
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|18
|1
|4
