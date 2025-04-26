«Сельта» опубликовала заявку на финал Кубка Испании против «Барселоны»

«Сельта» в социальных сетях отреагировала на возможный бойкот «Реалом» финала Кубка Испании. Клуб опубликовал заявку на матч против «Барселоны».

«Может попробуем?» — подписала пост пресс-служба клуба.

«Сельта» проиграла «Реалу» (2:5 д.в.) в 1/8 финала Кубка Испании.

Финал Кубка Испании-2025 «Барселона» — «Реал» состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.