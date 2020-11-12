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«Сельта» объявила о назначении Куде главным тренером

13:15
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Эдуардо Куде назначен на должность главного тренера «Сельты», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Контракт с 46-летним аргентинцем рассчитан до конца июня 2022 года. Ранее Куде работал в «Интернасьонале», лидирующем в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

Куде выступал за «Сельту» в 2002 году. Он провел за команду 9 матчей и не отличился результативными действиями.

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