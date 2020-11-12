«Сельта» объявила о назначении Куде главным тренером
13:15
Эдуардо Куде назначен на должность главного тренера «Сельты», сообщает пресс-служба испанского клуба.
Контракт с 46-летним аргентинцем рассчитан до конца июня 2022 года. Ранее Куде работал в «Интернасьонале», лидирующем в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
OFICIAL ? Eduardo Coudet, novo adestrador do RC Celta.— RC Celta (@RCCelta) November 12, 2020
? https://t.co/gZp6KQ75S4#BenvidoCoudet #RCCelta pic.twitter.com/CUJFOKk2Bc
Куде выступал за «Сельту» в 2002 году. Он провел за команду 9 матчей и не отличился результативными действиями.