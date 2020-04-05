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Смолов без разрешения покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию

17:47
Федор Смолов. Фото ФК «Сельта»
Федор Смолов. Фото ФК «Сельта»
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию из Испании.

30-летний форвард нарушил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Он стал вторым игроком «Сельты» после хавбека Пионе Систо, который покинул Испанию.

— Футболист незамедлительно сообщил о своем передвижении и улетел с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела, — приводит слова представителя клуба Mundo Deportivo. — По возвращении его будут ждать санкции.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

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