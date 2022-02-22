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Сегодня, 00:53

«Сельта» дома сыграла вничью с «Леванте»

Сергей Разин
корреспондент
21 февраля. Сельта — Леванте — 1:1.
Фото Getty Images

«Сельта» в матче 25-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с «Леванте» со счетом 1:1.

На гол Франко Серви гости ответили точным ударом Рохера.

После этого матча «Сельта» с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Леванте» с 15 очками — на последней строчке.

Испания. Лига 1. 25-й тур
21 февр, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Леванте
Голы
Серви, 67 (1:0), Рохер, 82 (1:1)
Сельта
Дитуро Мальо Араухо (Пинеда, 63) Айду Галан Суарес (Домингес, 62) Бельтран Аспас Серви (Тапия, 77) Мина (Тиагу Гальярду, 86) Мендес
Леванте
Карденас Сон (Клерк, 85) Пьер Дуарте Касерес (Мальса, 75) Мирамон Пепелу Барди Мелеро (Кантеро, 75) Моралес (Рохер, 62) Гомес (Де Фрутос, 62)
Предупреждения
Араухо 45’, Серви 57’, Аспас 90’  -  Мелеро 25’, Касерес 40’, Карденас 55’, Рохер 87’, Де Фрутос 90+2’
Судьи
Гомес (Испания)

ФК Леванте
ФК Сельта
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 1 : 4
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 2 : 1
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 4 : 0
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 1 : 1
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Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 19 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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