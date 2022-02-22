«Сельта» дома сыграла вничью с «Леванте»

«Сельта» в матче 25-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с «Леванте» со счетом 1:1.

На гол Франко Серви гости ответили точным ударом Рохера.

После этого матча «Сельта» с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Леванте» с 15 очками — на последней строчке.