Сегодня, 22 февраля, «Сельта» на своем поле примет «Леганес» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15.00 (мск).

В зимнее трансферное окно в составе «Сельты» на правах аренды из «Локомотива» перешел нападающий Федор Смолов. Он забил первый мяч за клуб в прошлом туре в ворота мадридского «Реала».

Следить за матчем «Сельта» — «Леганес» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляция в прямом эфире на этой странице сайта «Телеспорт».

Команды ведут борьбу за выживание — «Сельта» занимает 18-ю строчку с 21 очком в активе, на счету соперника — 19 баллов и 19-е место в турнирной таблице.

Видеотрансляция матча «Сельта» — «Леганес»