«Сельта» и «Эйбар» сыграли вничью

«Сельта» и «Эйбар» не открыли счет в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

«Сельта» — «Эйбар» — 0:0

«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес (Мальо, 75), Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран, Аспас, Мина (Суарес, 73), Систо (Фернандес, 62).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Техеро, Бургос, С.Альварес (Кристофоро, 52), Экспосито, Педро Леон (Диоп, 75), Орельяна, Серхио Энрич, Инуи (Де Бласис, 67).

Предупреждение: Аспас, 63.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

26 января. Виго. Стадион «Балаидос».