«Сельта» хочет подписать Манджукича

Нападающий Марио Манджукич входит в сферу интересов «Сельты», сообщает AS.

Руководство рассматривает вариант с подписанием 34-летнего форварда. Однако окончательное решение по футболисту будет принимать новый тренер, который придет на смену уволенному Оскару Гарсии.



Манджукич в настоящее время является свободным агентом. Последним клубом хорвата был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле.

Осенью предметный интерес к Манджукичу проявлял «Локомотив». Вице-чемпионы России предлагали контракт вице-чемпиону мира, однако сделка в итоге не была завершена.