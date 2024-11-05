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Сегодня, 00:47

Одного гола Дувикаса хватило «Сельте» для победы над «Хетафе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сельта» выиграла у «Хетафе» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Единственный гол забил греческий нападающий Анастасиос Дувикас на 7-й минуте. Гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как защитник Хуан Беррокаль Гонсалес получил две желтые карточки за 10 минут в начале второго тайма.

«Сельта» набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Хетафе» идет на 16-й строчке — 10 очков.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:0
Хетафе

Футбол
ФК Сельта
ФК Хетафе
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Королевская испанская футбольная федерация перенесла кубковые матчи из-за наводнения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
18
 Лас-Пальмас 12 2 3 7 13-21 9
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
25.05 00:00
Валенсия – Реал
 - : -
25.05 00:00
Вильярреал – Р. Вальекано
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Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

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Рафинья

Рафинья

Барселона

 7
П
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Ламин Ямаль

Барселона

 7
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Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

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