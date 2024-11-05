Одного гола Дувикаса хватило «Сельте» для победы над «Хетафе»
«Сельта» выиграла у «Хетафе» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.
Единственный гол забил греческий нападающий Анастасиос Дувикас на 7-й минуте. Гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как защитник Хуан Беррокаль Гонсалес получил две желтые карточки за 10 минут в начале второго тайма.
«Сельта» набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Хетафе» идет на 16-й строчке — 10 очков.
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|
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|
3
|Атлетико
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|18-7
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|
4
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|20-19
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|
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|
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|5
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|
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|4
|3
|5
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|15
|
12
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|4
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|15-17
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|
13
|Севилья
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|
14
|Алавес
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|
15
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
16
|Хетафе
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|
17
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
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|Лас-Пальмас
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|2
|3
|7
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|9
|
19
|Вальядолид
|12
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|8
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|Валенсия
|11
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|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|25.05
|00:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|25.05
|00:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
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|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
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|1
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