Одного гола Дувикаса хватило «Сельте» для победы над «Хетафе»

«Сельта» выиграла у «Хетафе» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Единственный гол забил греческий нападающий Анастасиос Дувикас на 7-й минуте. Гости доигрывали встречу в меньшинстве, так как защитник Хуан Беррокаль Гонсалес получил две желтые карточки за 10 минут в начале второго тайма.

«Сельта» набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Хетафе» идет на 16-й строчке — 10 очков.