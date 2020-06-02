«Сельта» готова выкупить Рафинью у «Барселоны» за 16 миллионов евро

«Сельта» готова выкупить арендованного у «Барселоны» полузащитника Рафинью, сообщает El Mundo Deportivo.

В контракте 27-летнего игрока с «блауграной» действует пункт об отступных в размере 16 миллионов евро, и в «Сельте» готовы заплатить эту сумму.

Однако сам футболист хотел бы перейти в АПЛ или серию А. Футболист уже получил предложения из этих лиг.

В текущем сезоне Рафинья провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.