«Сельта» готова выкупить Рафинью у «Барселоны» за 16 миллионов евро
13:11
«Сельта» готова выкупить арендованного у «Барселоны» полузащитника Рафинью, сообщает El Mundo Deportivo.
В контракте 27-летнего игрока с «блауграной» действует пункт об отступных в размере 16 миллионов евро, и в «Сельте» готовы заплатить эту сумму.
Однако сам футболист хотел бы перейти в АПЛ или серию А. Футболист уже получил предложения из этих лиг.
В текущем сезоне Рафинья провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.
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