«Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой» благодаря забитому пенальти на 90-й минуте

«Сельта» сыграла дома вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» со счетом 2:2.

За команду хозяев отличился Яго Аспас на 45-й минуте встречи и Гонсалу Пасьенсия на 63-й минуте игры. «Эспаньол» смог отыграться благодаря голам Эдуардо Экспосито на 72-й минуте игры и реализованному пенальти Хоселу на 90-й минуте матча.

«Эспаньол» в следующем туре ла лиги сыграет дома с «Райо Вальекано» 19 августа. «Сельта» 20 августа примет «Реал».