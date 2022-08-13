«Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой» благодаря забитому пенальти на 90-й минуте
«Сельта» сыграла дома вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» со счетом 2:2.
За команду хозяев отличился Яго Аспас на 45-й минуте встречи и Гонсалу Пасьенсия на 63-й минуте игры. «Эспаньол» смог отыграться благодаря голам Эдуардо Экспосито на 72-й минуте игры и реализованному пенальти Хоселу на 90-й минуте матча.
«Эспаньол» в следующем туре ла лиги сыграет дома с «Райо Вальекано» 19 августа. «Сельта» 20 августа примет «Реал».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
3
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|2 : 2
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Гонсалу Пасьенсия
Сельта
|1
|П
|
|
Хави Галан
Сельта
|1
|
|
Алехандро Дарио Гомес
Севилья
|1
|
|
Рубен Пенья
Осасуна
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Джозеф Айду
Сельта
|1
|0
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|0
|1
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