«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне»

«Осасуна» дома обыграла «Сельту» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Памплоне.

В составе гостей единственный гол забил форвард Санти Мина. У «Осасуны» отличились нападающие Энрик Гальего и Хосе Арнаис.

Российский футболист команды из Виго Федор Смолов пропустил эту игру, хотя изначально был включен в заявку «Сельты». Причины не уточняются.

«Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» — 48 баллов и 11-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Осасуна» — «Сельта» — 2:1 (1:1)

Голы: Мина, 10 (0:1). Гальего, 23 (1:1). Арнаис, 90+1 (2:1).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 67), Эступиньян, Гарсия, А.Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Торрес (Барха, 85), Лопес (Арнаис, 67), Гальего.

«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Оласа (Мендес, 85), Айду, Саэнс (Нолито, 46), Рафинья (Васкес, 66), Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 66), Аспас, Мина (Х.Эрнандес, 72).

Предупреждения: А.Эрнандес, 3. Саэнс, 18. Гарсия, 48. Рафинья, 59.

Судья: Писарро Гомес.

11 июля. Памплона. Стадион «Эль Садар»