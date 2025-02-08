«Сельта» победила «Бетис» и прервала 5-матчевую безвыигрышную серию

«Сельта» дома обыграла «Бетис» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:2.

В первом тайме по голу забили игроки клуба из Севильи Антони и Диего Льоренте. Один мяч хозяев во втором тайме отыграл Фран Бельтран, через две минуты после его гола счет сравнял Хави Родригес. За три минуты до окончания основного времени Виллиот Сведберг вывел «небесных» вперед.

«Сельта» прервала безвыигрышную серию из пяти матчей во всех турнирах. Команда набрала 28 очков и поднялась на 12-ю позицию в ла лиге. «Бетис» с 29 баллами идет десятым.