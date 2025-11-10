«Барселона» обыграла «Сельту» в выездном матче

«Барселона» победила «Сельту» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании — 4:2.

У гостей голы забили Роберт Левандовски (хет-трик) и Ламин Ямаль, у хозяев — Серхио Каррейра и Борха Иглесиас. При этом пять мячей из шести были забиты еще в первом тайме.

«Сельта» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании — у команды 13 очков после 12 игр. «Барселона» (28 очков после 12 матчей) идет на втором месте.