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Сегодня, 00:56

«Барселона» в концовке упустила победу над «Сельтой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сельта» — «Барселона».
Фото Reuters

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Каталонцы выигрывали со счетом 2:0 до последней 10-минутки матча — по голу забили Рафинья (15-я минута) и Роберт Левандовски (61-я).

Ничью хозяевам принесли голы Альфонсо Гонсалеса (84-я) и Уго Альвареса (86-я). Перед этим «Барселона» на 82-й минуте осталась в меньшинстве — красную карточку получил Марк Касадо.

«Барселона» (34 очка) продолжает лидировать в ла лиге, оторвавшись от «Реала», идущего третьим на 7 очков, но у мадридцев две игры в запасе. Второе место занимает «Атлетико» — 29 очков.

«Сельта» (18) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:2
Барселона

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Барселона
ФК Сельта
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«Жирона» разгромила «Эспаньол» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 11 1 2 42-14 34
2
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
3
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
6
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
7
 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
8
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
11
 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 2 : 0
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 4 : 2
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 2 : 1
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 2 : 3
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 4 : 1
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 2 : 2
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
24.11 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 9 1 3
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