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«Сельта» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Сельта» и «Барселона» встретятся в чемпионате Испании 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Сельта» и «Барселона» встретятся в 14-м туре ла лиги в субботу, 23 ноября. Матч на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания) начнется в 23.00 по московскому времени.

Игру «Сельта» — «Барселона» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала на платной основе).

Ключевые события и результат игры «Сельта» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Барселона

В 13 турах ла лиги команда из Виго набрала 17 очков и занимала 11-е место в таблице, у «Барсы» — 33 очка и первая строчка.

Всего в чемпионате Испании соперники сыграли между собой 28 раз. 17 побед у сине-гранатовых, шесть матчей выиграла «Сельта» и еще 5 — завершились вничью (разность мячей в пользу каталонцев — 75-41).

ФК Барселона
ФК Сельта
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«Атлетико» одержал волевую победу над «Алавесом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
3
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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38 тур
22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 2 : 0
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 4 : 2
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 2 : 1
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 - : -
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 - : -
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
24.11 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 9 1 3
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