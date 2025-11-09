«Сельта» и «Барселона» сыграют в 12-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет на стадионе «Балаидос» в Виго (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 12-й тур.

09 ноября, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)

Игру «Сельта» — «Барселона» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Сельта» — «Барселона» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В предыдущем туре ла лиги «Сельта» обыграла «Леванте» (2:1), а «Барселона» выиграла у «Эльче» (3:1). «Кельты» расположились на 12-м месте с 13 очками, а сине-гранатовые с 25 очками шли на второй строчке.